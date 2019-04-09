В Златоусте экс-начальника отдела полиции и его заместителя будут судить за злоупотребление полномочиями

Бывшего начальника и заместителя отдела полиции Златоуста будут судить за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в течении 2016-2017 годов обвиняемые издавали приказы о премировании подчиненных сотрудников, которые им отдавали часть полученных премий. Более 2,8 млн руб. они потратили по своему усмотрению.

Свою вину они признали.