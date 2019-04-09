Свердловский суд рассмотрит дело о банкротстве барда Новикова в мае

Арбитражный суд Свердловской области рассмотри иск от мэрии Екатеринбурга в адрес барда Александра Новикова в мае. Власти хотят признать худрука банкротом. Как сообщается в картотеке дел, первое заседание пройдёт 8 мая, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сумма долга - 1,4 млн руб.

Добавим, что месяцем ранее худрук екатеринбургского Театра эстрады подал иск о банкротстве бизнес-партнёра, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Сумма иска составила более 10 млн.

Напомним, что Новиков и Шилиманов решили построить посёлок "Бухта Квинс" на берегу озера Шарташ в 2008 году. В 2013 году работы на объекте были приостановлены, а в 2017 году после многочисленных акций протеста пайщиков и возбуждения уголовного дела в отношении барда и экс-замминистра экономики региона, работы на площадке были возобновлены.

По этому делу также в 2018 году осудили Ларису Ассонову, ее признали виновной в хищении денежных средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" с 2010 по 2012 годы. А в 2019 году суд Екатеринбурга оштрафовал председателя кооператива "Бухта Квинс" Зилю Булатову на 100 тыс. руб. по статье 315 УК РФ "Неисполнение решения суда или иного судебного акта".