В аэропорту Саратова при вылете в Сургут задымился самолет авиакомпании Utair

Сегодня утром произошло задымление в кабине пилотов самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова. Инцидент произошел во время взлета, в 8.12 по местному времени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе саратовского аэропорта.

Воздушное судно должно было направиться в Сургут. Однако из-за происшествия командир воздушного судна принял решение о прекращении взлета и заруливании на стоянку воздушных судов. На борту находилось 99 пассажиров. Пострадавших нет.

Сейчас пассажиры ожидают резервный борт. Время отправки пока неизвестно - онлайн табло информирует о задержке рейса.

Обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия. Сам аэропорт работает в штатном режиме, все взлетно-посадочные операции осуществляются строго по расписанию.

Отметим, что в последнее время неисправности различного рода у самолетов авиакомпании происходят регулярно. Так, 27 декабря в Ханты-Мансийске экстренно сел неисправный самолет, следовавший до столицы. 19 января стало известно о приземлении в аэропорту Внуково самолета с треснувшим лобовым стеклом, а 28 января самолет Utair экстренно вернулся в Уфу: отказал двигатель.