В аэропорту Саратова при вылете в Сургут задымился самолет авиакомпании Utair
Сегодня утром произошло задымление в кабине пилотов самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова. Инцидент произошел во время взлета, в 8.12 по местному времени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе саратовского аэропорта.
Воздушное судно должно было направиться в Сургут. Однако из-за происшествия командир воздушного судна принял решение о прекращении взлета и заруливании на стоянку воздушных судов. На борту находилось 99 пассажиров. Пострадавших нет.
Сейчас пассажиры ожидают резервный борт. Время отправки пока неизвестно - онлайн табло информирует о задержке рейса.
Обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия. Сам аэропорт работает в штатном режиме, все взлетно-посадочные операции осуществляются строго по расписанию.
Отметим, что в последнее время неисправности различного рода у самолетов авиакомпании происходят регулярно. Так, 27 декабря в Ханты-Мансийске экстренно сел неисправный самолет, следовавший до столицы. 19 января стало известно о приземлении в аэропорту Внуково самолета с треснувшим лобовым стеклом, а 28 января самолет Utair экстренно вернулся в Уфу: отказал двигатель.