В аэропорту Саратова при вылете в Сургут задымился самолет авиакомпании Utair

09 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В аэропорту Саратова при вылете в Сургут задымился самолет авиакомпании Utair

Сегодня утром произошло задымление в кабине пилотов самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова. Инцидент произошел во время взлета, в 8.12 по местному времени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе саратовского аэропорта.

Воздушное судно должно было направиться в Сургут. Однако из-за происшествия командир воздушного судна принял решение о прекращении взлета и заруливании на стоянку воздушных судов. На борту находилось 99 пассажиров. Пострадавших нет.

Сейчас пассажиры ожидают резервный борт. Время отправки пока неизвестно - онлайн табло информирует о задержке рейса.

Обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия. Сам аэропорт работает в штатном режиме, все взлетно-посадочные операции осуществляются строго по расписанию.

Отметим, что в последнее время неисправности различного рода у самолетов авиакомпании происходят регулярно. Так, 27 декабря в Ханты-Мансийске экстренно сел неисправный самолет, следовавший до столицы. 19 января стало известно о приземлении в аэропорту Внуково самолета с треснувшим лобовым стеклом, а 28 января самолет Utair экстренно вернулся в Уфу: отказал двигатель.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В аэропорту Саратова при вылете в Сургут задымился самолет авиакомпании Utair

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Utair, самолет, задержка рейса, задымление



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 424

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети