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Повышение зарплат воронежским бюджетникам губернатор поручил поставить на постоянный контроль

На 2019 год в Воронежской области запланировано достижение значения средней заработной платы работников культуры на уровне 28 818 рублей, или 100% от планового среднемесячного дохода от трудовой деятельности. Необходимые средства предусмотрены в областном бюджете и доведены до подведомственных учреждений в полном объеме, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

При этом средняя заработная плата работников учреждений культуры региона за январь–февраль 2019 года сложилась на уровне 28 821 рубля. Вопрос о ходе работы по достижению в 2018 году уровня заработной платы работников учреждений, определенных указом президента РФ и соответствующими дорожными картами в сферах образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры, обсудили накануне на заседании президиума правительства Воронежской области, которое прошло под председательством губернатора Александра Гусева.

нко, александр гусев(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов сообщил, что средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 2018 год составила 24 451 руб., или 98,8% от средней зарплаты в сфере общего образования. Областным бюджетом на 2019 год предусмотрены средства на выполнение указа в полном объеме. В начале года было дополнительно выделено 120 млн рублей.

Средняя зарплата педработников общеобразовательных организаций за отчетный период составила 27544 руб., или 101,5% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности. На 2019 год для достижения данного показателя средства заложены в полном объеме ,дополнительно в начале года выделено 86 млн рублей.

правительство воронежской области, лотков, мосолов(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Средняя зарплата педагогических работников организаций дополнительного образования составила 27 989 руб., или 100,5% от средней заработной платы учителей. Учитывая, что 99% учреждений дополнительного образования финансируется из муниципальных бюджетов, Олег Мосолов обратился с просьбой дать отдельное поручение главам администраций по контролю за достижением этого показателя. Зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения организаций профобразования в 2018 году составила 27 474 руб. (101,2%). Согласно указу президента РФ соотношение зарплаты преподавателей вузов и научных сотрудников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 2019 году должно составлять не менее 200%. По итогам минувшего года этот показатель в регионе выполнен.

деньги, рубль, купюра(2017)|Фото: Накануне.RU

Руководитель департамента социальной защиты области Ольга Сергеева пояснила, что по состоянию на 1 января 2019 года численность работников учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты, составила 9 786 человек. При этом среднесписочная численность «указных» категорий – 4 106 человек, или 42%. Среднемесячная зарплата в прошлом году составила 27 419 рублей, то есть показатель повышения оплаты труда в 2018 году выполнен на 101% .

На 2019 год департаментом сформирован фонд оплаты труда подведомственных учреждений в необходимом объеме. За январь–февраль 2019 года среднемесячная зарплата по категории «социальные работники» составила 28 838,3 рубля, соотношение к среднемесячному доходу от трудовой деятельности – 100,1%.

"По той низкооплачиваемой части сотрудников, которая у нас есть и которая не поименована в указе, мы договаривались, что у них заработная плата должна расти опережающими темпами к росту средней по экономике. Давайте мы проанализируем. Посмотрим, если будут возможности, мы чуть-чуть ее подтолкнем еще в росте", – поставил задачу Александр Гусев по итогам доклада.

Руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин доложил, что по итогам 2018 года целевые показатели достижения уровня среднемесячной заработной платы медицинских работников государственных и муниципальных учреждений Воронежской области выполнены в полном объеме. Был реализован комплекс мероприятий по повышению финансово-экономической устойчивости и погашению просроченной кредиторской задолженности медорганизаций. Оптимизирована численность младшего медицинского, прочего немедицинского, а также административно-управленческого персонала в результате реорганизации 10 учреждений с сохранением доступности медицинской помощи. Активизирована работа по увеличению экономии от торгов путем совместных торгов. Однако особенности финансового обеспечения программы государственных гарантий за счет средств ОМС на 2019 год приводят к общему дефициту консолидированного финансирования государственных медицинских организаций, за исключением онкологии.

(2005)|Фото: Накануне.ru

Александр Щукин заверил, что в текущим условиях департаментом принимаются все меры по сохранению установленных указами президента РФ показателей соотношения заработной платы медицинских работников государственных учреждений к среднемесячному доходу от трудовой деятельности.

"То, что касается дефицита в системе медицинского обеспечения, – тема понятная и известная. Мы такие решения, безусловно, будем принимать по дофинансированию, – подчеркнул глава региона Александр Гусев по итогу доклада, – Единственное, мы себя не с теми сравниваем по заработной плате. Мы должны себя с областями с численностью более 2,5 млн человек и с городами-миллионниками сравнивать, а малые области – у них свои проблемы".

Руководитель департамента культуры области Эмилия Сухачева сообщила, что среднемесячная зарплата работников учреждений культуры Воронежской области в 2018 году составила 27 798 рублей, или 102,4% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону. Таким образом, план дорожной карты выполнен на 102,4%, средняя зарплата работников учреждений культуры области выросла по сравнению с 2013 годом в 2 раза.

"Поскольку все отраслевые департаменты получили задание о повышении заработной платы в отрасли, хотя бы за счет того, чтобы довести до среднеотраслевых эти значения на предприятиях, у которых сейчас эта зарплата ниже, то прогноз заработной платы, который мы заложили в расчеты, может не оказаться одинаковым с фактом. Факт может быть выше. Поэтому давайте по итогам первого полугодия поймем, как у нас темпы заработной платы движутся. Если будем видеть, что они превышают запланированные, соответственно, мы тогда должны оставить резервы в бюджете, за счет которых будем корректировать рост заработной платы в наших подведомственных учреждениях. Вопрос важный. Департамент экономического развития здесь определяющий – что называется, «на своде» находится. Я прошу обязательно это учитывать в нашей деятельности", – подчеркнул губернатор.

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Повышение зарплат воронежским бюджетникам губернатор поручил поставить на постоянный контроль

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Теги: повышение зарплат, александр гусев, указ президента, зарплаты бюджетников



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