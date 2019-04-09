09 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске начальника управления дорожного хозяйства привлекли к дисциплинарной ответственности за свалку снега с реагентами на берегу озера

Начальника управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Александра Шабалина привлекли к дисциплинарной ответственности за свалку снега с реагентами на берегу Первого озера.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, на момент проверки мэрией города не были определены места складирования снежных масс, вывозимых с дорог Челябинска. Фактически снег зимой складировался на территории стихийной снегосвалки.

Прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения.

В результате чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, администрацией города согласованы земельные участки для размещения снегосвалок, а на управление дорожного хозяйства возложены обязанности по определению мест, пригодных для временного складирования снега, их очистке и рекультивации.

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В Челябинске начальника управления дорожного хозяйства привлекли к дисциплинарной ответственности за свалку снега с реагентами на берегу озера

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Теги: снег, вывоз снега, свалка, чиновник, прокуратура,



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