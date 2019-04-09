В Сургутском районе мужчина "предупредил" полицейских о готовящемся теракте в школе

Следственным отделом ОМВД по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ в отношении 28-летнего мужчины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции.

Ночью, 7 апреля, мужчина позвонил сотрудникам полиции по телефону "112" и сообщил об угрозе одному из образовательных учреждений Лянтора. Экстренные службы провели комплексную проверку здания, информация не подтвердилась.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.