09 Апреля 2019
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На Урал едет глава РЖД. В Екатеринбурге представят нового начальника СвЖД

Новым главой Свердловской железной дороги может стать первый заместитель начальника дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Иван Колесников. Официально нового директора представят сегодня в здании Управления дороги.

"Начальником должен стать первый зам Иван Колесников, а на его место [первого зама] приедет первый заместитель начальника Приволжской железной дороги Владимир Герус", - сообщил Накануне.RU источник в СвЖД.

Иван Колесников, СВЖД(2019)|Фото: svzd.rzd.ru

Также сообщается, что нового директора представит глава РЖД Олег Белозеров. По словам источника, к его приезду дорогу у Управления СвЖД мыли с шампунем.

В пресс-службе Свердловской железной дороги нам сообщили, что не комментируют перестановки в руководстве.

Напомним, что экс-главу Свердловской железной дороги Алексея Миронова задержали в середине декабря прошлого года. Он подозревается в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Изначально железнодорожника заключили под стражу, но в феврале вместо отбывания в СИЗО Миронов был отправлен под домашний арест сроком до 12 апреля.

Сам начальник СвЖД считает случившееся провокацией.

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На Урал едет глава РЖД. В Екатеринбурге представят нового начальника СвЖД

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Теги: Миронов, арест, СвЖД, новый директор, начальник, колесников



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