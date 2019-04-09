09 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале отель оштрафовали на полмиллиона рублей за сброс канализационных стоков в озеро Тургояк

Клуб-отель "Золотой пляж" оштрафовано на 540 тысяч рублей за сброс канализационных стоков в озеро Тургояк, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в январе и в феврале общественники зафиксировали на озере несанкционированный сброс канализации.

Попадание стоков в озеро произошло в результате аварии на канализационном коллекторе, принадлежащем на праве собственности отелю.

В ходе проверки было установлено, что "Золотой пляж" осуществляет забор водных ресурсов из озера Тургояк в отсутствие заключенного договора водопользования с министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области. Кроме того, не предоставляет отчеты о состоянии канализационного коллектора.

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На Южном Урале отель оштрафовали на полмиллиона рублей за сброс канализационных стоков в озеро Тургояк

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Теги: озеро Тургояк, слив, канализация, прокуратура,



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