На Южном Урале отель оштрафовали на полмиллиона рублей за сброс канализационных стоков в озеро Тургояк

Клуб-отель "Золотой пляж" оштрафовано на 540 тысяч рублей за сброс канализационных стоков в озеро Тургояк, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в январе и в феврале общественники зафиксировали на озере несанкционированный сброс канализации.

Попадание стоков в озеро произошло в результате аварии на канализационном коллекторе, принадлежащем на праве собственности отелю.

В ходе проверки было установлено, что "Золотой пляж" осуществляет забор водных ресурсов из озера Тургояк в отсутствие заключенного договора водопользования с министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области. Кроме того, не предоставляет отчеты о состоянии канализационного коллектора.