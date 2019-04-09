"Мы вас защищали на Манежной и Болотной..." Московских ОМОНовцев выселяют из ведомственного жилья

В сети опубликовано видеообращение пенсионеров ОМОН и МВД столицы, в котором отслужившие силовики просят помощи у президента России, премьер-министр, директора Росгвардии и министра МВД. По словам авторов ролика, их поселили в ведомственное жилье в городке ОМОН, которое после завершения службы превратилось в "нежилые помещения". Семьи сотрудников оказались в сложной ситуации, поскольку руководство требует освободить указанные площади, несмотря на выслугу и боевые заслуги сотрудников. Сотрудники утверждают, что документы на квартиры были "липовыми и нелегитимными".

"Мы выполняли боевые задачи, в том числе в горячих точках, а также на Болотной, на Манежной площадях, на мероприятиях Чемпионата мира по футболу, Олимпийских играх, и в результате по выходу на пенсию оказались бомжами, не защищенными со стороны государства, которое охраняли много лет, не считаясь с личным временем и здоровьем", - говорит один из авторов обращения.





Проблему прокомментировал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, обращение с такой проблемой уже не первое и решить вопрос "по объективным причинам достаточно сложно". Грибакин отметил, что семьи сотрудников размещались в казарменных помещениях на время несения службы. При выходе на пенсию или при увольнении сотрудники должны освободить жилье в пользу действующих бойцов. Сейчас в очереди на получение ведомственного жилья в этом доме стоят 40 действующих бойцов ОМОН Росгвардии.

"В 2018 году уволенными сотрудниками было освобождено 31 помещение (16 в судебном порядке). В 2019 году – 3 помещения и в настоящее время продолжается работа по истребованию еще 34 помещений, в которых проживают бывшие сотрудники ОМОН и члены их семей", - пояснил Грибакин.

По словам представителя Росгвардии, при увольнении сотрудник имеет право получить единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилого помещения. Трое из сотрудников, участвовавших в видеообращении, были приняты на учет для получения соцвыплаты.

"Безусловно, мы не умаляем заслуг наших коллег, которые с честью и достоинством выполняли свой долг и уволились на пенсию по собственному желанию. И, понимая всю важность сложившейся ситуации, соответствующие службы и подразделения Росгвардии не останутся в стороне от имеющихся проблемных вопросов, как действующих сотрудников, так и тех, кто уже уволился, готовы к обсуждению и поиску совместных решений в рамках действующего законодательства", - отметил Грибакин.