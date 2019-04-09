09 Апреля 2019
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Счетной палате Екатеринбурга добавили двух аудиторов

Штатная численность Счётной палаты (СП) Екатеринбурга будет увеличена - такое решение сегодня приняли депутаты городской думы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Для повышения эффективности работы этого ревизионного органа летом 2019 года дополнительно наймут двух аудиторов, а с января 2020 года – четырех инспекторов. Таким образом к 10 существующим штатным единицами (включая двух аудиторов и трёх инспекторов) добавится ещё шесть ставок. В перспективе - довести к 2021 году численность аппарата СП до 19 человек - как того требует расчёт, основанный на примерах других городов-миллионниках, где в СП трудится по 30-40 человек.

По словам председателя палаты Андрея Парунина, эти меры позволят увеличить количество проверок и подвергнуть ревизии больший объём финансовых средств муниципального бюджета. Например, в прошлом году аудиту было подвергнуто лишь 10% средств муниципальной казны.

Несмотря на то, что депутаты Александр Колесников и Андрей Пирожков предложили не голосовать за увеличение штата СП, аргументируя свою позицию словами "сначала результат, потом - новые ставки", большинство депутатов проголосовали за то, чтобы увеличить количество работников СП. Тем более, что на 2019 год запланирован большой объем проверок в сфере госзакупок, на объектах здравоохранения, а также в системе расходов дорожного фонда.

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Счетной палате Екатеринбурга добавили двух аудиторов

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Теги: счетная палата екатеринбурга, Андрей Парунин



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