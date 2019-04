"Он был настоящим творцом, как и лучшие футболисты": в чемпионате Голландии будут играть мячом с полотнами Рембрандта

2019-й год в Нидерландах приурочен к 350-летней годовщине смерти художника. В честь Рембрандта на новом мяче изображен его портрет и фрагменты некоторых из его работ. Мяч бело-синей расцветки представила компания "Derbystar" совместно с одним из главных музеев страны. Фрагменты семи полотен художника располагаются между звездами.

BREAKING: The unveiling of the new Derbystar Eredivisie ball took place today!



