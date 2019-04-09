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Образование Приволжский ФО Пермский край

Пермяки выйдут на митинг против объединения школ №48 и №49

13 апреля в Перми пройдет митинг против ликвидации школ, передает корреспондент Накануне.RU.

Его организаторами являются активисты "Союза поколений Мотовилихи", выступающие против объединения школ №48 и №49. Акция пройдет в 13.00 в парке имени Свердлова у остановки Рабочий поселок. Мероприятие согласовано с городскими властями.

На митинге активисты будут собирать подписи против ликвидации школ, за строительство новой школы в Рабочем поселке и за отставку замглавы администрации Людмилы Гаджиевой.

"Сперва она разнесла практически все дополнительное бесплатное образование города. Потом она оптимизировала бесплатные кружки в школах и закрыла территории школ, все дети должны покинуть территорию школ к 19.00 вечера. Сейчас она занята тем, что сливает школы города, все школы, в холдинги, в огромные агломерации, где до детей нет никому дела. В итоге всех этих варварских деяний, мы имеем подростковые "банды" в торговых центрах города", - утверждают организаторы.

В администрации Перми корреспонденту Накануне.RU сообщили, что замглавы Перми Людмила Гаджиева провела встречу с частью педагогического коллектива школы №48 по вопросу объединения этого учреждения со школой №49. Ранее подобные встречи уже проходили на уровне начальника департамента образования.

Педагогов заверили, что здания будут сохранены, объединение коснется юридических лиц. То есть дети обеих школ продолжат учиться в родных зданиях со своими педагогами. Это значит, что ребятам не придется ходить из здания в здание на тот или иной урок. Не планируется сокращение педсостава. Более того, за счет объединения учреждений высвободятся финансы, которые пойдут, в том числе на повышение заработной платы педагогов до уровня среднего значения педагогов школы №49.

Такие задачи замглавы поставит перед директором объединенных учреждений и лично проконтролирует их исполнение. Кроме того, в перспективе планируется проработать вопрос строительства еще одного корпуса для образовательного учреждения.

Напомним, ранее власти города сообщали, что реорганизации школ в городской системе образования проводятся с 2007 г. Малокомплектные школы с низкими показателями присоединяются к крупным школам с высоким рейтингом. Благодаря объединению школ высвобождаются финансы на повышение зарплат учителям, приобретение современного оборудования и ремонты. В качестве примера в администрации приводят школу №75, которая показывала низкую результативность. После объединения со школой №102 образовательное учреждение вошло в десятку уникальных школ города. Школа имеет уникальную концепцию и носит название "Петролеум +".

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Пермяки выйдут на митинг против объединения школ №48 и №49

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Теги: реорганизация, оптимизация, слияние, школа №48, школа №49, Пермь



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