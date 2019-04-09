В Челябинске прокуратура после пожара проверит качество строительных материалов на площадке конгресс-холла

09 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область

В Челябинске прокуратура после пожара проверит качество строительных материалов на площадке конгресс-холла

В Челябинске прокуратура организовала проверку по факту пожара на стройплощадке конгресс-холла на берегу реки Миасс.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, прокуратура совместно со специалистами Ростехнадзора проверит качество материалов, которые используются при строительстве объекта. Кроме того, будет дана оценка их соответствия данным видам работ.

Напомним, вчера днем на строительной площадке горел утеплитель на площади 100 кв.м. Пожар удалось быстро ликвидировать. Власти уже сообщили, что данный инцидент не отразится на подготовке города к саммитам ШОС и БРИКС. Объект является резервной площадкой, а основные мероприятия саммитов пройдут в конгресс-холле "Таганай-2020". Причиной пожара на стройплощадке конгресс-холла на берегу реки Миасс могло стать неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ.

горящая стройка Конгресс-холла в Челябинске(2019)|Фото: chp_dtp

Пользователей соцсетей сегодня напугал густой черный дым, который было видно в разных районах города. Многие обратили внимание, что при строительстве общественных зданий должны использоваться негорючие материалы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске прокуратура после пожара проверит качество строительных материалов на площадке конгресс-холла

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: конгресс-холл, пожар, ШОС, прокуратура, проверка,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.04.2019 16:22 Мск "Неосторожное обращение с огнем при проведении работ". В МЧС назвали причину пожара на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске
Ранее 08.04.2019 15:05 Мск Пожар на стройплощадке конгресс-холла не повлияет на подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС
Ранее 08.04.2019 14:37 Мск В Челябинске на стройплощадке "конгресс-холла ШОС" произошел пожар

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 414

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети