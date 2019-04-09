В Челябинске прокуратура после пожара проверит качество строительных материалов на площадке конгресс-холла

В Челябинске прокуратура организовала проверку по факту пожара на стройплощадке конгресс-холла на берегу реки Миасс.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, прокуратура совместно со специалистами Ростехнадзора проверит качество материалов, которые используются при строительстве объекта. Кроме того, будет дана оценка их соответствия данным видам работ.

Напомним, вчера днем на строительной площадке горел утеплитель на площади 100 кв.м. Пожар удалось быстро ликвидировать. Власти уже сообщили, что данный инцидент не отразится на подготовке города к саммитам ШОС и БРИКС. Объект является резервной площадкой, а основные мероприятия саммитов пройдут в конгресс-холле "Таганай-2020". Причиной пожара на стройплощадке конгресс-холла на берегу реки Миасс могло стать неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ.

Пользователей соцсетей сегодня напугал густой черный дым, который было видно в разных районах города. Многие обратили внимание, что при строительстве общественных зданий должны использоваться негорючие материалы.