Головы полетят? "Высокая смертность, бесплатных лекарств не хватает", - Росздравнадзор раскритиковал здравоохранение Свердловской области

Росздравнадзор проверил систему здравоохранения в Свердловской области и выявил нарушения в оказании людям медицинской помощи. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, причиной проверки стал высокий уровень показателей смертности населения в регионе.

В итоге были проведены внеплановые контрольные мероприятия. По данным специалистов, в Свердловской области сохранилась тенденция к росту общей смертности (на 0,7%). Выросла смертность от инфекционных болезней (на 7,4%) и от ДТП (на 6%).

"Несмотря на то, что в 2018 году основные показатели смертности стали снижаться, они остались выше, чем показатели в РФ (на 8,4%) и выше, чем в Уральском федеральном округе (на 13,7%)",- добавили в Росздравнадзоре.

Также в 2019 году продолжается рост показателя общей смертности по сравнению с аналогичным периодом 2018 году. Специалисты пришли к выводу, что в регионе принимаются недостаточные меры по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни.

В ходе проверки выяснилось, что в Свердловской области отсутствует структурное взаимодействие между органами здравоохранения Екатеринбурга и Свердловской области, а медицинские организации, включенные в программу ОМС, задействованы неэффективно.

В регионе не выстроена структура организации оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в амбулаторной сети. Также нет кабинетов "неотложной" помощи, а медицинский персонал не имеет нужной подготовки. Система диспансерного наблюдения пациентов не сформирована.

Росздравнадзор обнаружил, что положенные бесплатные лекарства получают не все граждане, которым они положены, а данные о количестве необеспеченных рецептов существенно занижаются.

Наблюдается и кадровый дефицит, не принимаются достаточные меры для сохранения и привлечения медицинских кадров в медучреждениях.

В итоге был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 21 ст. 19.5 КоАП РФ, а заместитель министра здравоохранения региона выплатит штраф.

"Материалы по результатам проверок направлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации, Генеральную прокуратуру, губернатору Свердловской области", - резюмировали в ведомстве.