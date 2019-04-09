Генпроуратура выявила хищения на предприятиях "Ростеха" и "Роскосмоса"

Прокуратура выявила масштабные хищения на подведомственных предприятиях "Ростеха" и "Роскосмоса". Как предаёт РИА "Новости", в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 г., преданном в Совет Федерации содержится упоминание о расхищении 1,6 млрд рублей, предназначавшихся для модернизации производственной базы и создания новейших перспективных разработок вооружения.