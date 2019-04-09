Генпроуратура выявила хищения на предприятиях "Ростеха" и "Роскосмоса"
Прокуратура выявила масштабные хищения на подведомственных предприятиях "Ростеха" и "Роскосмоса". Как предаёт РИА "Новости", в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 г., преданном в Совет Федерации содержится упоминание о расхищении 1,6 млрд рублей, предназначавшихся для модернизации производственной базы и создания новейших перспективных разработок вооружения.
По материалам проверок возбуждены уголовные дела.
В общей сложности прокуратура изучила деятельность почти 19 тысяч исполнителей.
Напомним, 4 апреля стало известно о том, что "Ростех" рекомендовал сократить количество топ-менеджеров холдинга ОАК.