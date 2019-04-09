Пермяки выходят на митинг против строительства инфекционной больницы

09 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

Пермяки выходят на митинг против строительства инфекционной больницы

Жители Закамска подали уведомление в администрацию Перми о проведении 20 апреля митинга в защиту Кировского леса и выражении протеста против строительства объектов на участках с лесными массивами, сообщили Накануне.RU в пермской гражданской палате.

Публичное мероприятие активисты хотят провести у остановки Ушакова. Главная цель протестующих - привлечь внимание общества и властей разного уровня к ситуации, которая складывается вокруг леса и зеленых насаждений на участке по ул. Калинина. Общественники собрали сотни подписей против вырубки деревьев, обращались к депутатам и в прокуратуру, однако добиться каких-либо результатов не смогли.

В январе 2019 г. пермская гордума внесла изменения в генплан города по трем участкам Кировского района города общей площадью 39 га (в том числе по ул. Калинина, 84а). Раньше эти земли принадлежали Министерству обороны, теперь они перешли в краевую собственность. Участок площадью 29 га был переведен в промышленно-торговую зону, остальные 10 отнесены к общественно-деловой зоне.

На 10 га власти планируют разместить уникальный для России проект инфекционной больницы. Напомним, ранее сообщалось, что под три корпуса, которые смогут принять 300 пациентов, планируется отвести 35-40 тыс. кв.м. площади. Стройка будет вестись тремя очередями. Финансирование обеспечит краевой бюджет - речь идет о сумме до 5 млрд руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермяки выходят на митинг против строительства инфекционной больницы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: митинг, вырубка деревьев, кировский лес



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.06.2018 08:46 Мск В Перми создадут уникальную инфекционную больницу. Проект могут перенять другие регионы

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 414

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети