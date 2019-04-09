Пермяки выходят на митинг против строительства инфекционной больницы

Жители Закамска подали уведомление в администрацию Перми о проведении 20 апреля митинга в защиту Кировского леса и выражении протеста против строительства объектов на участках с лесными массивами, сообщили Накануне.RU в пермской гражданской палате.

Публичное мероприятие активисты хотят провести у остановки Ушакова. Главная цель протестующих - привлечь внимание общества и властей разного уровня к ситуации, которая складывается вокруг леса и зеленых насаждений на участке по ул. Калинина. Общественники собрали сотни подписей против вырубки деревьев, обращались к депутатам и в прокуратуру, однако добиться каких-либо результатов не смогли.

В январе 2019 г. пермская гордума внесла изменения в генплан города по трем участкам Кировского района города общей площадью 39 га (в том числе по ул. Калинина, 84а). Раньше эти земли принадлежали Министерству обороны, теперь они перешли в краевую собственность. Участок площадью 29 га был переведен в промышленно-торговую зону, остальные 10 отнесены к общественно-деловой зоне.

На 10 га власти планируют разместить уникальный для России проект инфекционной больницы. Напомним, ранее сообщалось, что под три корпуса, которые смогут принять 300 пациентов, планируется отвести 35-40 тыс. кв.м. площади. Стройка будет вестись тремя очередями. Финансирование обеспечит краевой бюджет - речь идет о сумме до 5 млрд руб.