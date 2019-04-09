Александр Кузнецов возглавил департамент экономики и промышленной политики администрации Перми

Пост начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми занял Александр Кузнецов. Распоряжение подписал глава Перми Дмитрий Самойлов, руководитель приступит к своим обязанностям с 9 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Александр Кузнецов в разное время работал генеральным директором "Коммершиал Риал Эстейт Консалтинг Пермский край", специалистом по управлению разработкой научно-технической документации муниципального автономного учреждения "Бюро городских проектов", заместителем генерального директора по экономике и финансам "Пермавтодора", замдиректора "Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию".