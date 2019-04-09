09 Апреля 2019
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Новгородскую область могут подключить к системе tax free

Минпромторг предложил включить Великий Новгород вместе с Новгородской областью в список регионов, которые участвуют в системе tax free.

Министерство также предлагает исключить из списка мест, где действует tax free, Манежную площадь и включить деревню Лапшинка поселения Московский и Ходынский бульвар, сообщает "Коммерсант".

Напомним, закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров был подписан президентом в конце 2017 года.

Пилотный проект стартовал в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах - Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург.

На втором этапе в пилотный проект были включены города-организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это, помимо Москвы, Красногорска, Санкт-Петербурга и Сочи, еще Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

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Новгородскую область могут подключить к системе tax free

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Теги: tax free, Новгородская область, налог



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