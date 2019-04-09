В Екатеринбурге "ПАЗ" столкнулся с мотоциклистом

На улице Челюскинцев в Екатеринбурге водитель автобуса "ПАЗ" допустил столкновение с мотоциклистом.

Как сообщили Накануне.RU в службе спасения "Сова", ДТП произошло минувшей ночью. Как говорят очевидцы, мужчина на Ducati ехал со стороны Восточной вдоль вокзала. Увидев автобус на пути, он был вынужден "положить" мотоцикл, однако столкновения избежать не удалось. В салоне автобуса в момент автоаварии были восемь пассажиров.

По словам инспекторов ГИБДД, водитель "ПАЗа", двигаясь по улице Челюскинцев со стороны Свердлова, при повороте налево на привокзальную площадь не уступил дорогу мотоциклисту. Водителя Ducati госпитализировали. Позже он скончался в больнице.