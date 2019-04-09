Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче кредитов

Российские банки с начала года чаще отказывали клиентам в выдаче кредитов, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Объединенного кредитного бюро, уровень одобрения при выдаче займа не изменился лишь по кредитным картам (45%), во всех остальных случаях наблюдается отрицательная динамика.

Меньше всего просели ипотечные займы. Процент их одобрения в I квартале текущего года ставил 72% (минус 8 п. п.), сообщает ТАСС.

Ранее банковские работники, а также специалисты бюро кредитных историй, составили рекомендации для желающих получить крупный кредит, как не столкнуться с отказом. Один из главных моментов - регулярное отслеживание собственной кредитной истории. Также при обращении с заявкой на получение кредита следует предоставлять информацию, соответствующую действительности. Кроме того, не рекомендуется открывать излишние кредитные карты.