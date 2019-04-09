ФАC: российская "дочка" Samsung координировала цены на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба России выяснила, что российская структура компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - координировала цены на смартфоны и планшеты при продаже устройств в российских магазинах.

Рассмотрение дела по данному факту назначено на 22 апреля.

12 февраля ФАС сообщила о возбуждении дела против "Самсунг Электроникс Рус Компани" - по результатам внеплановой выездной проверки компании, проведенной в 2018 году.

По версии антимонопольщиков, Samsung координировала цены на ряд смартфонов 2016 года и 2017 года выпуска. Кроме того, вопросы у ФАС вызвали цены на планшеты Samsung, сообщает ТАСС.

Ранее ФАС неоднократно обвиняло российскую "дочку" Apple в координации цен на iPhone. Летом 2018 года служба оштрафовала LG на 2,5 млн руб. за подобные действия.