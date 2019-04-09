ФАC: российская "дочка" Samsung координировала цены на смартфоны

09 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

ФАC: российская "дочка" Samsung координировала цены на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба России выяснила, что российская структура компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - координировала цены на смартфоны и планшеты при продаже устройств в российских магазинах.

Рассмотрение дела по данному факту назначено на 22 апреля.

12 февраля ФАС сообщила о возбуждении дела против "Самсунг Электроникс Рус Компани" - по результатам внеплановой выездной проверки компании, проведенной в 2018 году.

По версии антимонопольщиков, Samsung координировала цены на ряд смартфонов 2016 года и 2017 года выпуска. Кроме того, вопросы у ФАС вызвали цены на планшеты Samsung, сообщает ТАСС.

Ранее ФАС неоднократно обвиняло российскую "дочку" Apple в координации цен на iPhone. Летом 2018 года служба оштрафовала LG на 2,5 млн руб. за подобные действия.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ФАC: российская "дочка" Samsung координировала цены на смартфоны

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ФАC, Samsung, смартфоны



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.02.2019 17:03 Мск ФАС возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 413

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети