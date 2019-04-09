Порошенко: "Для меня абсолютно естественно говорить на русском языке"

Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что является русскоязычным человеком.

"Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке", - заявил глава государства в эфире телеканала ICTV, переходя в своем выступлении с украинского на русский язык.

Чтобы подтвердить свои слова, Порошенко выразил готовность написать диктант или сочинение, сообщает ТАСС.

Ранее украинский президент начал использовать в соцсетях подростковый сленг. На днях он написал в телеграм-канале: "Гайз, призываю каждого общаться с друзьями и знакомыми, которые в первом туре голосовали за других кандидатов".В тот же день он заявил в телеграм, что "сделал выводы" из критики в свой адрес, а также обратился к избирателям как "френдам".

"Френды, ваша поддержка очень нужна именно сейчас. Выбор 21 апреля: Европа или Россия", - написал Порошенко, намекая, что без него Украина"откатится под имперскую Россию".

В другом посте он написал: "Вместе - победим! Let's do it!"

Это вызвало массу насмешек над олигархом.

Согласно опросам перед первым туром, вот втором туре Зеленский выигрывает у Порошенко в пропорции 70 на 30. Поэтому Порошенко старается отовсюду переманить на свою сторону часть электората.