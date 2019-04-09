09 Апреля 2019
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Самая большая в мире студия звукозаписи уничтожена в Москве

Ситуация вокруг Государственного дома радиовещания и звукозаписи в Москве получила продолжение.

Ситуация разрешилась полной катастрофой: студия уничтожена, вместо неё теперь здание займут офисы ФГУП издательство "Известия" управления делами президента РФ (эта структура не принадлежит редакции одноимённой газеты).

Как сообщает автор петиции в защиту ГДРЗ звукорежиссер Анатолий Вейценфельд, в комплексе до выселения находились первый в мире цифровой микшерный пульт Neve, цифровой многодорожечный магнитофон Sony DASH, а также раритетная аналоговая техника.

Еще один повод для беспокойства главного редактора журнала "Звукорежиссер" - 1-я и 5-я студии, где репетировали оркестры Юрия Башмета и Владимира Федосеева. Кроме того, пятая студия является самой большой в мире, однако оборудование вывезено, запись возможна только на простой портативной технике.

"Студия №3 пока не разобрана, но туда никого не пускают. Студия №2 разгромлена", - написал Вейценфельд в обновлении своей петиции в защиту Государственного дома радиовещания и звукозаписи.

По его словам, "ведущие музыкальные деятели России фактически отказались выступить в защиту здания, едва услышав "Управление делами Администрации Президента". "Попытка поднять проблему на Совете по культуре была грубо сорвана руководством ВГТРК", - говорится в петиции.

Еще в середине лета музыкантам, у которых в ГДРЗ и располагаются репетиционные базы, сообщили, что им нужно будет выселиться и искать новые помещения для аренды. "У нас кошмар. Здание ГДРЗ на Малой Никитской передали "Известиям". Они всех оттуда выгоняют, в том числе оркестры", - писал ранее на своей странице в фейсбуке автор интернет-петиции звукорежиссер Анатолий Вейценфельд.

Дом звукозаписи был построен в конце 1930-х годов и ничуть не уступает лучшим зарубежным аналогам, отмечается в тексте петиции. "Акустика его знаменитой "Пятой Студии" - лучшая в России, и превосходит по своим характеристикам и возможностям даже студии "Мосфильма". Высочайшим качеством обладают и другие студии ГДРЗ", - говорится в обращении.

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Самая большая в мире студия звукозаписи уничтожена в Москве

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Теги: Дом радио, студия звукозаписи



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