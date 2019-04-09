09 Апреля 2019
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Экономика В России

Золотовалютные резервы РФ выросли до максимума за пять лет

Золотовалютные резервы России выросли до $487,8 млрд.

Об этом говорится на сайте Центробанка РФ. Данная цифра побила пятилетний рекорд: 1 апреля 2014 года резервы составляли $486 млрд.

За 2018 год регулятор нарастил резервы золота на 14,9% - почти на 275 т — до 67,9 миллиона унций (более двух тысяч тонн). В течение года Банк России регулярно закупал его для пополнения золотовалютных резервов, в частности, приобретя в декабре 9,3 т.

Напомним, ранее председатель правления "Московской биржи" Александр Афанасьев предложил заменить доллар золотом. Заявление он сделал в ходе парламентских слушаний на тему основных направлений развития финансового рынка России в 2019-2020 гг. Однако надежными инвестиции в золото могут быть лишь в том случае, если речь идет о физическом драгметалле.

Афанасьев отметил, что сейчас есть целый ряд "сверхконсервативных" инвесторов, которые приобрели доллары и хранят их под подушкой, полагая, что это надежно. "Давайте предложим альтернативу американскому доллару в виде российского золота, которое у нас производится... золота инвестиционного", - сказал Афанасьев.

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Золотовалютные резервы РФ выросли до максимума за пять лет

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Теги: Банк России, золотовалютные резервы



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