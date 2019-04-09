На реке Бурея в Хабаровском крае может сойти новый оползень

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где в конце прошлого года на реке Бурее сошел оползень, который приняли за падение метеорита, может произойти повторное ЧП.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, об этом сообщили эксперты, которые организовали постоянный мониторинг местности. Так как сопка продолжает осыпаться, не исключено, что может произойти еще один сход породы, который перекроет протоку реки.

В свою очередь, это приведет к потоплению близлежащего села Чекунда. В связи с этим остро встал вопрос о переселении жителей населенного пункта в Чегдомын. Сейчас для этого готовится маневренный фонд. Власти края ждут решения, которое будет принято федеральными Минфином, Минстроем и МЧС России.

Тем временем, на месте завала разместился лагерь спасателей.

Ранее в связи со сходом оползня и обвалом сопки, обломки которой перекрыли русло реки Бурея, на территории Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, изначально появилась информация о том, что в этом месте упал метеорит, образовав гигантскую плотину. Как сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, судя по всему, небесное тело было огромным. При падении он задел вершину сопки и засыпал русло реки.

Однако в комитете Российской академии наук по метеоритам заявили, что речь идет о геологическом явлении. Там отметили, что метеорит с такими большими масштабами разрушений незамеченным быть не может.