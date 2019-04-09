Путин высказался о признании США Голанских высот частью Израиля

Российский президент Владимир Путин ответил на решение Вашингтона признать Голанские высоты частью Израиля.

"Что касается признания Голанских высот частью Израиля, то позицию России вы знаете. Она изложена в заявлении МИД России. Это решение [США] противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН", — заявил глава государства, сообщает ТАСС.

25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над оккупированными в 1967 году и впоследствии аннексированными Голанами. Данное решение было осуждено Лигой арабских государств как "стремление придать легитимность израильской оккупации". Ещё ранее, до подписания указа, намерение американского лидера было подвергнуто критике в российском МИД как пренебрежение нормами международного права, а также принципом "земля в обмен на мир". Признавать израильский суверенитет над спорной территорией отказался также Евросоюз.