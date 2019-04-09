СМИ: в Сенате устали от антироссийских санкций

Американские конгрессмены потеряли интерес к антироссийским санкциям.

"Здесь в последнее время наблюдается определенная усталость от темы санкций. Надеюсь, нам удастся привлечь побольше людей", — заявил сенатор Марко Рубио, передает Bloomberg. По данным агентства, парламентарии желают вводить более серьезные меры в отношении России за ее действия против США и других стран, однако у них нет единого мнения, как правильно донести позицию Вашингтона до Москвы. Кроме того, проекты законов нелегко провести через обе палаты Конгресса, которые контролируют разные партии.

Сенаторы также опасаются непредвиденных экономических последствий, так как из-за введения ограничительных мер против России могут пострадать сами США, сообщает Lenta.ru.

Тем временем, в начале апреля в Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях. документ предполагает блокировку активов "двух или более" крупнейших банков РФ либо ужесточение или запрет на открытие счетов в российских кредитных организациях.

Меры Вашингтона могут распространиться на Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк.

Законопроектом также предполагается запрет на сделки с суверенным долгом Москвы и любые инвестиции в энергетический сектор РФ, вплоть до блокировки активов иностранных инвесторов.