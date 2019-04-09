"Мы заинтересованы в научной дискуссии". Редакция "Антропогенеза" прокомментировала статью о Денисовой пещере

09 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Наука и техника Сибирский ФО В России

"Мы заинтересованы в научной дискуссии". Редакция "Антропогенеза" прокомментировала статью о Денисовой пещере

Статья с критикой исследования находок Денисовой пещере, в которой ставятся под сомнение выводы о возрасте денисовского человека, была опубликована для того, чтобы вызвать научную дискуссию, об этом Накануне.RU рассказал редактор "Антропогенез.ру" Александр Соколов.

"Это призыв к всестороннему обсуждению этих важных научных результатов. Сенсации - это хорошо, но всё надо проверять", - заявил он.

Напомним, ранее на сайте "Антропогенез.ру" была опубликована статья двух археологов, где высказываются сомнения в возрасте находок из Денисовой пещеры. Таким образом подвергается критике доминирующий взгляд на историю формирования культуросодержащих слоёв Денисовой пещеры и выводы о независимом развитии древнего человека на территории Сибири.

"При описании условий залегания археологического материала практически полностью исключены пристенные участки галерей, в составе которых весь материал залегает априори в перемешанном состоянии. Пристенные участки искусственно введены в тела тех или иных слоев, что также привело к существенному искажению полученных результатов", – писали авторы и делали выводы, что надёжная привязка найденных в пещере ископаемых останков фактически отсутствует.

Директор Института археологии и этнографии ИАЭТ СО РАН, который ведет раскопки памятника, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков в разговоре с Накануне.RU заявил, что результаты работ в Денисовой пещере за последние 10 лет опубликованы в двух ведущих мировых журналах. Nature и Science.

Между тем в редакции "Антропогенез.RU" заявили, что готовы предоставить Институту Археологии и Этнографии СО РАН площадку для того, чтобы наиболее полно озвучить свою точку зрения.

"Если уважаемый господин Шуньков считает, что доводы авторов статьи несостоятельны, то, наверное, стоит по пунктам указать, в чём. Мы с радостью опубликуем такой комментарий. Мы заинтересованы в корректной научной дискуссии", - заявил Накануне.RU Александр Соколов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Мы заинтересованы в научной дискуссии". Редакция "Антропогенеза" прокомментировала статью о Денисовой пещере

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Денисова пещера, денисовский человек, Михаил Шуньков, Александр Соколов, археология, Антропогенез.ру



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.04.2019 13:05 Мск Находки останков человека из Денисовой пещеры подверглись неожиданной критике

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 423

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети