"Мы заинтересованы в научной дискуссии". Редакция "Антропогенеза" прокомментировала статью о Денисовой пещере

Статья с критикой исследования находок Денисовой пещере, в которой ставятся под сомнение выводы о возрасте денисовского человека, была опубликована для того, чтобы вызвать научную дискуссию, об этом Накануне.RU рассказал редактор "Антропогенез.ру" Александр Соколов.

"Это призыв к всестороннему обсуждению этих важных научных результатов. Сенсации - это хорошо, но всё надо проверять", - заявил он.

Напомним, ранее на сайте "Антропогенез.ру" была опубликована статья двух археологов, где высказываются сомнения в возрасте находок из Денисовой пещеры. Таким образом подвергается критике доминирующий взгляд на историю формирования культуросодержащих слоёв Денисовой пещеры и выводы о независимом развитии древнего человека на территории Сибири.

"При описании условий залегания археологического материала практически полностью исключены пристенные участки галерей, в составе которых весь материал залегает априори в перемешанном состоянии. Пристенные участки искусственно введены в тела тех или иных слоев, что также привело к существенному искажению полученных результатов", – писали авторы и делали выводы, что надёжная привязка найденных в пещере ископаемых останков фактически отсутствует.

Директор Института археологии и этнографии ИАЭТ СО РАН, который ведет раскопки памятника, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков в разговоре с Накануне.RU заявил, что результаты работ в Денисовой пещере за последние 10 лет опубликованы в двух ведущих мировых журналах. Nature и Science.

Между тем в редакции "Антропогенез.RU" заявили, что готовы предоставить Институту Археологии и Этнографии СО РАН площадку для того, чтобы наиболее полно озвучить свою точку зрения.

"Если уважаемый господин Шуньков считает, что доводы авторов статьи несостоятельны, то, наверное, стоит по пунктам указать, в чём. Мы с радостью опубликуем такой комментарий. Мы заинтересованы в корректной научной дискуссии", - заявил Накануне.RU Александр Соколов.