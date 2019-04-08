Правительство РФ может удержать цены на бензин через отмену возврата НДС

Правительство РФ обсуждает возможность не возвращать трейдерам НДС при экспорте нефтепродуктов в качестве предполагаемой альтернативы лицензированию поставок. Об этом заявил начальник департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Как передаёт ТАСС, он отметил, что эти меры являются взаимоисключающими.

"Если будет введено лицензирование, не будет смысла делать [отмену] по НДС, — пояснил Сазанов. — Мы и тот, и другой вариант поддерживаем, так что Минэнерго как определится, так и будет".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, с 1 апреля кабмин продлил "заморозку" тарифов на бензин и дизельное топливо ещё на три месяца.

Также напомним, на прошлой неделе Госдума отклонила законопроекты о введении государственного регулирования цен на автомобильное топливо, ссылаясь на возможное снижение рентабельности и закрытие автозаправок.