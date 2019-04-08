08 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Раскольнический священник пообещал, что все, кто проголосуют за Зеленского, "будут гореть в аду"

Священник раскольнического киевского "патриархата", настоятель Владимирского собора Петр Зинич заявил, что все, кто проголосуют за шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины, "будут гореть в аду". Об этом он написал в Facebook под постом сотрудника прокуратуры Киевской области Юрия Дорошенко. В ответ Дорошенко ответил, что Зинич "свидетельствует истину".
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Запись заметил журналист Александр Дубинский, который добавил, что посмотрит, "как эти парни будут переобуваться уже через две недели", т.е. в случае победы Зеленского.

Примечательно, что Зинич позже удалил свой скандальный комментарий.

Как ранее сообщало Накануне.RU, раскольникам дали указание молиться о победе Петра Порошенко. После первого тура они заявили, что за Зеленским стоит РПЦ.

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Раскольнический священник пообещал, что все, кто проголосуют за Зеленского, "будут гореть в аду"

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Владимир Зеленский, раскол



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