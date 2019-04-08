ИГСО обязали выплатить штраф как "иностранного агента"

Московский городской суд обязал Институт глобализации и социальных исследований (ИГСО) выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Об этом сообщил директор ИГСО, политолог, левый публицист Борис Кагарлицкий.

По его словам, штраф был выставлен учреждению Минюстом РФ, записавшим институт в "иностранные агенты". Сегодня, 8 апреля, суд рассмотрел апелляция по данному делу.

"Судья очень внимательно нас выслушал, признал обоснованность наших аргументов и... потом зачитал заранее присланное решение, — рассказал Кагарлицкий на своей странице во "Вконтакте". — Нам присудили штраф 300 тысяч рублей, который мы должны оплатить в течение 60 дней с момента судебного заседания".

Политолог отметил, что ИГСО не располагает средствами в таком размере.