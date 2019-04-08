Сторонница Навального Соболь провалила встречу с потенциальным избирателям столицы

Встреча скандального юриста ФБК Любови Соболь с потенциальными избирателями оказалась провальной. Выступив вяло и без конкретных предложений, Соболь доказала, что судьба москвичей ее не особо интересует.

Поверившая в свои силы Любовь Соболь удивила собравшихся 6 апреля на встрече москвичей. Воочию оценить программу соратницы Алексея Навального удалось корреспонденту Nation News. Как известно, активистка планирует участвовать в выборах в Мосгордуму в качестве самовыдвиженца. Однако, как таковой предвыборной программы у юриста ФБК почему-то нет.

Все ее получасовое выступление ограничилось привычными популистским лозунгами и критикой власти. Причем большую часть спича Соболь посвятила петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, которому не раз устраивала информационную травлю.

«Крикливая баба в красном», как ее величали в соцсетях, пожаловалась собравшимся на то, что в адрес родителей заболевших детей поступали угрозы. По словам Соболь, таинственные незнакомцы требовали отозвать иск от «Конкорда», принадлежащего предпринимателю.

Правда, позже выяснилось, что «Московский школьник», оказавшийся объектом нападок ФБК, никакого отношения к Пригожину не имеет. Как нет и доли правды в псевдорасследовании команды блогера. Почвой для громкого скандала послужили фейки ФБК, которые Соболь и Навальный пытались выдать за доказательства. Среди них пресловутый «умытаз», лживый рассказ Натальи Шиловой и другие нарушения.

По всей видимости, избираясь депутатом, Соболь пытается продолжить борьбу с Пригожиным. А проблемы простых москвичей ее вовсе не волнуют. Этот факт подтверждает отсутствие у юриста мало-мальски вразумительной избирательной программы. Как она собирается решать проблемы? Никто так и не понял.

Зато популизма было хоть отбавляй. Соболь отметила, что собирается рекрутировать волонтеров и заняться борьбой с «жуликами и ворами». Защищать же права граждан она будет на юридическом поприще.

Только заслуги Соболь в этой сфере сомнительны. Привести пример хотя бы одного ею выигранного дела нельзя. В этой истории интересно также и то, что протеже Навального собирается баллотироваться в 43 округе, на который уже положил глаз «яблочник» Сергей Митрохин. Это ли не говорит о разладе в рядах оппозиции?

Впрочем, точек соприкосновения у Соболь не нашлось и с самими избирателями. Люди оказались не в восторге от выступления юриста. Но ожидать другого вряд ли следовало.