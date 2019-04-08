08 Апреля 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Глава Ханты-Мансийского района Югры отчитался Комаровой о реализованных проектах благоустройства

В Ханты-Мансийском районе за 2018 год реализовано 12 проектов благоустройства, сообщил глава муниципального образования Кирилл Минулин во время встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой. Об этом Накануне.RU сообщили в окружном Департаменте общественных и внешних связей.

Напомним, на прошлой неделе губернатор ХМАО начала проводить открытые встречи с главами муниципальных образований с целью обсуждения актуальных вопросов развития территорий. О прошлогодних итогах уже отчитались главы Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского, Белоярского районов и руководитель Пыть-Яха. Мероприятия завершатся на следующей неделе.

Во время встречи с Минулиным Комарова напомнила о "серьёзной" для округа теме — обеспечения жильём граждан и попросила главу Ханты-Мансийского района дать экспертную оценку принятых и реализуемых в этом направлении решений с акцентом на аварийное жильё.

"Порядка 8,5 тысяч квадратных метров жилых помещений мы расселили и подготовили, — доложил Минулин. — Только в Горноправдинске под снос пойдут 14 домов. В перспективе у нас 45 тысяч квадратных метров, которые мы должны снести, а людей переселить в новое жилье. Для себя мы ставим соответствующие задачи на трехлетний период, чтобы мы могли их завершить".

Говоря об обеспечении граждан участками для индивидуального жилищного строительства, районный глава отметил, что в этой части уже полностью завершена работа по формированию градостроительной документации.

"Она (документация, — прим.) сейчас находится на согласовании, — отметил он. — И мы можем формировать то количество земельных участков, которое нам необходимо. Кроме того, мы в 2018 году полностью ликвидировали очередь на предоставление земельных участков гражданам льготных категорий, вставших на учёт до апреля 2016 года".

Отвечая на вопрос губернатора о результатах благоустройства территорий населённых пунктов Ханты-Мансийского района в прошлом году и планами на следующие периоды, Минулин доложил о реализованных 12-ти проектах и мероприятиях на сумму почти 62 млн рублей, имея в виду аллею славы в Горноправдинске, а также аллею памяти и детскую разновозрастную игровую площадку в Луговском. Всего, по его словам, в текущем году ожидается реализация не менее восьми проектов в пяти поселениях.

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Глава Ханты-Мансийского района Югры отчитался Комаровой о реализованных проектах благоустройства

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Теги: Наталья Комарова, Кирилл Минулин, благоустройство



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