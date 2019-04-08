В Коломне ведётся проверка по факту травмирования мужчины после хлопка газа

В Коломне ведётся доследственная проверка по факту травмирования местного жителя в результате хлопка газового оборудования в квартире. Об этом Накануне.RU сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошёл сегодня, 8 апреля, в квартире, расположенной на восьмом этаже.

В ходе осмотра места происшествия следователем с участием специалиста газовой службы установлено, что к утечке газа привёл произведённый ранее перемонтаж внутреннего газопровода.

Пострадавший госпитализирован.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.