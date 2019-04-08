"Воздуха хватать не будет": Власти Москвы предложили застроить микрорайоны, попавшие под реновацию, с утроением жилой площади

Власти Москвы с 4 апреля вынесли на публичные слушания проекты планировок территорий шести микрорайонов, в которых пройдет реновация. Согласно предлагаемым документам, жилые площади на месте сносимых домов увеличатся в несколько раз: вместо 1 млн кв. м. появится 2,77 млн кв. м. жилья, пишет "Коммерсант".

Речь о приросте площадей идет пока только в первых шести микрорайонах - Северном Тушино, Солнцево, Метрогородке, Очаково-Матвеевском, Митино и Ивановском.

По оценке издания, в ходе реновации объектов на этих территориях появится втрое больше жилой площади, тогда как чиновники ранее обещали прирост не более 25%. Как отмечается, документами предусмотрено проектирование строений высотой до 85 м, в которых можно разместить до 1 тыс. квартир.

Например, согласно предлагаемым к обсуждению проектировкам, в Северном Тушино вблизи улицы Героев Панфиловцев предлагается снести 22 дома площадью 161 тыс. кв. м, построить же на этом месте собираются 494 тыс. кв. м жилья. В Солнцево взамен восьми снесенных домов в поселке Западный площадью 34,6 тыс. кв. м могут появиться строения на 129 тыс. кв. м. Наиболее застроенным может оказаться микрорайон Метрогородок у парка "Лосиный Остров": снести власти предлагают 74 дома на 428 тыс. кв. м, а взамен "обещают возвести" 30 ЖК на 1,23 млн кв. м.

Отмечается, что в результате реновации на этих территориях людям не будет хватать как минимум парковочных мест, что может привести к конфликтам между жителями.

С этим согласилась и депутат Мосгордумы Елена Шувалова. Она прокомментировала Накануне.RU сложившуюся ситуацию, указав, что таких действий со стороны московских властей следовало ожидать уже с момента объявления программы.

"Сейчас все, как проснулись. Когда только первый рот открыли и заявили, что будут проводить реновацию в Москве, уже было все ясно. Если они объявили так называемую программу реновации, из которой исключили аварийное жилье, для чего это делается? С первого дня два года назад стало понятно, что они собираются получать прибыль через увеличение квадратных метров за счет городского бюджета, то есть простых трудящихся москвичей. Если они построят столько же, сколько было, то они никакой прибыли не получат", - прокомментировала она.

По ее словам, реализация программы реновации с утроением жилых площадей приведет к тому, что будет не хватать не только парковок, поликлиник, учреждений образования, но и в целом инфраструктуры - коммуникаций, дорог. "Воздуха в конце концов будет не хватать. Все свалились в эту весну с аллергией. В том числе за счет мелкодисперсных частиц от автомобилей, потому что каждый вновь введенный дом - это сотни машин дополнительно", - подчеркнула Шувалова.

Кроме того, на ее взгляд, реновация в таком виде может стать и угрозой национальной безопасности страны. "Люди, которые жаждут обогащения за счет московских квадратных метров, опустошают российские просторы. Это работа в пользу иностранного государства… Дома будут заселены жаждущими приехать в Москву от своих чудесных просторов в этот "человейник". Потому что там нет работы, но и здесь ее уже нет", - отметила парламентарий.

Вынесение проектов застройки территорий также не сильно может повлиять на итоговый результат реновации.

"Теоретически публичные слушания могут повлиять, если люди громко скажут свое слово. Но в последнее время они стали прикрытием захватнических планов по разрушению нашей страны и города и не имеют никакого эффекта, наподобие "Активного гражданина" или чатов управ, из которых удаляют неугодных. На эти слушания они нагоняют одних и тех же людей, которые сидят, закрыв шарфами лица или надвинув кепку на лицо. У властей уже есть определенная оплачиваемая армия, которая готова продавать будущее своих детей и внуков", - считает Шувалова.

По ее мнению, город стал неуправляем и "летит к своему краху". "Когда это случится, люди побегут из Москвы, а все, что настроено, будет стоять и обрушаться", - добавила она.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, летом 2017 года Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о реновации в Москве. Затем Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин докладывал Путину, что в 2018 году под реновацию передано около 1 млн кв.м.