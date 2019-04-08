Войска Ливийской национальной армии ушли из аэропорта Триполи

Войска Ливийской национальной армии (ЛНА) начали покидать занятый ими ранее международный аэропорт в Триполи.

Напомним, 4 апреля ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара выдвинулась в сторону столицы страны, где располагается правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Войска заняли несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Эс-Свани, а также международный аэропорт.

Как передаёт РБК со ссылкой на Sky News Arabia, территорию ранее занятого ЛНА объекта теперь занимают подконтрольные правительству Сараджа группировки.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, госсекретарь США Майк Помпео призвал войска Хафтара прекратить наступление на Триполи и вернуться к политическим переговорам.