Путин назвал приоритетом поставку С-400 Турции

Завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" является приоритетом для Москвы и Анкары, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, как передаёт ТАСС, это одна из "серьёзных задач" по укреплению сотрудничества двух государств в военно-технической сфере.

Кроме того, он напомнил и о других перспективных проектах Москвы и Анкары в этой области, в частности, о поставках в Турцию современной российской продукции военного назначения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом месяце турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершённости вопроса покупки С-400, которые будут поставлены в страну в июле текущего года.