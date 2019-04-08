08 Апреля 2019
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Армия и ВПК В России

Путин назвал приоритетом поставку С-400 Турции

Завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" является приоритетом для Москвы и Анкары, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, как передаёт ТАСС, это одна из "серьёзных задач" по укреплению сотрудничества двух государств в военно-технической сфере.

Кроме того, он напомнил и о других перспективных проектах Москвы и Анкары в этой области, в частности, о поставках в Турцию современной российской продукции военного назначения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом месяце турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершённости вопроса покупки С-400, которые будут поставлены в страну в июле текущего года.

С-400(2017)|Фото: Виталий Кузьмин

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Путин назвал приоритетом поставку С-400 Турции

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Теги: Владимир Путин, С-400, Триумф, ЗРК, Турция



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