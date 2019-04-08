08 Апреля 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Криогенные процессы, тающие ледники, популяции редких птиц и зверей изучат на Ямале

Ученые изучат опасные криогенные процессы на полуострове Ямал, торфяники севера Западной Сибири в Пуровском и Тазовском районах, а также сокращающиеся ледники Полярного Урала. В Ямало-Ненецком автономном округе стартует научно-исследовательская экспедиция "Ямал-Арктика-2019". Сейчас ученые исследует состояние снежного покрова водосборных бассейнов полуострова Ямал, а летом планируют перейти к изучению популяций редких птиц, северного оленя и белого медведя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.
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До середины апреля ученые института криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН будут изучать состояние снежного покрова водосборных бассейнов полуострова Ямал. План остальных работ экспедиции "Ямал-Арктика-2019" Российский центр освоения Арктики еще формирует.

Летом ученые планируют продолжить сбор данных об опасных криогенных процессах на полуострове Ямал, а в Пуровском и Тазовском районах они будут изучать торфяники севера Западной Сибири. С институтом географии РАН состоится экспедиция к ледникам Полярного Урала, сокращающихся из-за изменения климата. Ученые должны будут определить, как ледники будут формироваться в будущем.

экспедиция Ямал-Арктика, лодка(2019)|Фото: yanao.ru

экспедиция Ямал-Арктика, фотограф, фотография(2019)|Фото: yanao.ru

При поддержке Центра освоения Арктики продолжится изучение популяции и путей миграции редких видов птиц – малого лебедя и лесного гуменника. Это нужно для разработки эффективной стратегии по их охране. Также исследователи займутся мониторингом численности дикого северного оленя, занесенного в Красную книгу округа.

экспедиция Ямал-Арктика, птица(2019)|Фото: yanao.ru

Продолжится мониторинг популяции белых медведей в безледовый период. В этом году ученые планируют пометить датчиками животных на побережье полуострова Ямал.

экспедиция Ямал-Арктика, лодки, сплав(2019)|Фото: yanao.ru

В правительстве региона экспедицию "Ямал-Арктика" называют научным брендом Ямало-Ненецкого автономного округа. Впервые она стартовала в 2012 г. на научно-исследовательском судне Росгидромета "Профессор Молчанов", а два года спустя стала наземной. Ежегодно в экспедиции принимают участие до 40 научных коллективов, представляющих Российскую академию наук, университеты и Научный центр изучения Арктики, они занимаются исследованиями совместно с коллегами из Германии, Франции, Бельгии, Норвегии и других стран.

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Криогенные процессы, тающие ледники, популяции редких птиц и зверей изучат на Ямале

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Теги: ямал-арктика, экспедиция, янао



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