Убитые дороги и трасса М-5. Южный Урал занял восьмое место в рейтинге самых опасных регионов для водителей

Южный Урал занял восьмое место в рейтинге самых опасных регионов для водителей. За прошлый год в области в ДТП погибли 410 человек. Эксперты не исключают, что статистику региону могла "подпортить" трасса М-5, передает корреспондент Накануне.RU.

За 2018 год в регионе произошло 4 тыс. 278 ДТП, в которых 410 человек погибло, еще 5 тыс. 537 получили травмы. На федеральных дорогах региона за этот период произошло 324 ДТП, погибло 97 человек. Почти половина случаев приходиться на трассу М-5 – 152 ДТП, 47 погибших.

Дорожники уже анонсировали план ремонтных и строительных работ, который поможет снизить количество ДТП на трассе М-5. В 2019 году предусмотрены работы по обновлению вертикальной и горизонтальной дорожной разметки, освещению пешеходных переходов вблизи населенных пунктов, нанесению шумовых полос по новым стандартам. Кроме того, будет произведена замена ограждений и установлены восемь новых камер фото-видео фиксации нарушений ПДД.

В конце прошлого года региональные власти представили проект платной автодороги, которая станет дублером одного из самых тяжелых участков М-5 – перевала Уреньга, который называют "дорогой смерти". Однако инвестиции в проект оцениваются до 100 млрд рублей, и как признаются чиновники, без поддержки федерального центра подобные проекты нереализуемы и коммерчески не окупаемы. Проект разрабатывался при экс-губернаторе Борисе Дубровском, и сейчас неизвестно поддержит ли платную автодорогу Алексей Текслер.

Врио губернатора уже принял решение об увеличении финансирования на ремонт и содержание дорог. На эти цели дополнительно направят порядка 2 млрд руб. В Instagram главы области поступает большое количество жалоб от жителей города и области на состояние дорог.

Алексей Текслер уже обратил внимание на то, что в основном выигрывают конкурсы две организации. Одной из них является "Южуралмост", который по итогам 2016-2018 гг. имел практически 90% "дорожных" контрактов в регионе. Однако в январе текущего года контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Челябинской области до 2021 года стоимостью более 15 млрд рублей заключили с московской компанией "Ойкумена".

Стоит отметить, что именно "дорожные" аукционы стали одной из причин отставки бывшего губернатора Бориса Дубровского. В марте ФАС признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан сам экс-губернатор.

При этом Алексей Текслер не считает правильным отменять итоги прошедших конкурсов, поскольку дорожный сезон уже практически начался. "Я обратил внимание министерства дорожного хозяйства и транспорта на то, что будет очень серьезная приемка выполненных работ. Все, кто будут срывать (сроки), будут лишаться подрядов", - подчеркнул он.

На качество ремонтных работ неоднократно обращали внимание и активисты регионального ОНФ. В настоящий момент на "Карту убитых дорог" добавлено 487 участков, это 283 км челябинских дорог.

"Дороги надо приводить в надлежащее состояние. Нужен комплексный подход. Если региональные трассы еще как-то пытаются привести в порядок, то муниципалы сами себе отданы, и часто встречаются такие факты, когда и в снег, и в грязь ремонтируют дороги. Поэтому очень большое внимание нужно к дорогам, в том числе и в связи с попыткой захода новой компании", - рассказал Накануне эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.

Он обратил внимание, что к повреждению покрытия на отремонтированных дорогах часто приводит отсутствие организованной системы взаимодействия между дорожниками и коммунальщиками.

"Дорогу сделали, а коммунальные службы начинают что-то ремонтировать. Все это списывается на аварийные ситуации, но надо стараться их минимизировать. Кроме того, дорожникам приходится выяснять, чьи это колодцы. Недавно был случай на улице Руставели. Мы выясняли кому принадлежат два колодца. Собрали только итээровцев человек 15 с разных организаций. Это крайне неэффективная мера. Почему у управления дорожного хозяйства города нет такой информации? Колодцы же не первый день находятся на улицах города", - отметил он.