Число ИП в России впервые превысило количество юрлиц

Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в России впервые превысило число юридических лиц, согласно данным Федеральной службы информации.

Так, по состоянию на 2 апреля 2019 года число действующих в стране компаний превысило 3 млн 900 тыс. или 49,78%. В свою очередь, количество ИП составило более 4 млн или 50,22%.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце февраля ИКСИ опубликовал данные, согласно которым количество небольших частных компаний в РФ в целом не увеличивается, а по факту даже убывает, а средний и малый бизнес всё больше "размываются" в более мелкие предприятия.