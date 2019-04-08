08 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

"Неосторожное обращение с огнем при проведении работ". В МЧС назвали причину пожара на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске

Причиной пожара на стройплощадке конгресс-холла на берегу реки Миасс могло стать неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Напомним, сегодня на строительной площадке горел утеплитель на площади 100 кв.м. Пожар удалось быстро ликвидировать. Власти уже сообщили, что данный инцидент не отразится на подготовке города к саммитам ШОС и БРИКС. Объект является резервной площадкой, а основные мероприятия саммитов пройдут в конгресс-холле "Таганай-2020".

горящая стройка Конгресс-холла в Челябинске(2019)|Фото: telefakt.ru

Пользователей соцсетей сегодня напугал густой черный дым, который было видно в разных районах города. Многие обратили внимание, что при строительстве общественных зданий должны использоваться негорючие материалы.

"Я так понимаю повезло, что утеплитель на земле полыхнул, а не на здании, а как же СНИПы". "А разве горючие утеплители разрешены? Это ж не трубы утеплять, а общественное здание! "Есть же минеральные утеплители негорючие! Полыхает так, как будто горит завод по производству покрышек", - пишут жители.

"От такого вонючего утеплителя потом пачками и умирают во время пожаров. Не от огня, а именно от ядреной смеси ядовитых газов. Привет от хромой лошади, блин", - негодуют пользователи.

горящая стройка Конгресс-холла в Челябинске(2019)|Фото: Роман Никитин

Другие предположили, что пожар мог быть неслучайным.

"Теперь понятно, как будут оправдываться, когда спросят, где деньги, Зин?", - пишут пользователи. "Скажут 10 млрд сгорело стройматериала", - предполагают жители.

"Наверняка финансовая отчетность по стройке конгресс холла случайно загорелась. Ааааа, вот и оправдание будет, куда застройщик деньги дел - погорел же объект", - шутят другие.

"Власть сменилась, а уже освоенные деньги списывать-то как-то надо", - предполагают пользователи.

конгресс-холл, ШОС, Челябинск, пожар,(2019)|Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Отметим, несмотря на то, что проект конгресс-холла получил положительное заключение Главгосэкспертизы, подрядчика для его строительства так и не выбрали. В марте конкурсная комиссия отклонила заявки магнитогорской компании ПО "Монтажник" и турецкой компании АО "Енигюн Иншаат Санайи Ве Тиджарет А.Ш.", поскольку не соответствовали требованиям документации. Конкурентные переговоры были признаны несостоявшимися.

Конгресс-холл на берегу реки Миасс был знаковым объектом для экс-губернатора Бориса Дубровского. Однако Алексей Текслер обеспокоен тем, что строительство объекта финансируется полностью из областного бюджета, а его стоимость оценивается в 20 млрд руб.

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"Неосторожное обращение с огнем при проведении работ". В МЧС назвали причину пожара на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске

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Теги: МЧС, конгресс-холл, ШОС, БРИКС, пожар, утеплитель,



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Ранее 08.04.2019 15:05 Мск Пожар на стройплощадке конгресс-холла не повлияет на подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС
Ранее 08.04.2019 14:37 Мск В Челябинске на стройплощадке "конгресс-холла ШОС" произошел пожар

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