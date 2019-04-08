В Нижневартовске коммунальщики приступили к ремонту дорог

В Нижневартовске коммунальщики приступили к ремонту аварийных участков дорог: устраняют выбоины и трещины, которые появились после зимней эксплуатации. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день отремонтировано уже более 100 кв. м дорожного полотна.

К основной ремонтной кампании дорожники приступят ориентировочно в середине мая: проведут ямочное или сплошное асфальтирование. Сейчас специалисты "Управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" осматривают городские магистрали и выявляют участки, которые требуют внимания ремонтной бригады.

На всех объектах рабочие проводят подготовку участка дороги для установления "пломбы": очищают от щебня и пыли, просушивают выбоину, укладывают холодный асфальт, уплотняют ручным виброкатком, швы заливают битумом. Технология ремонта дорог холодным асфальтом – один из эффективных способов устранения очагов аварийности на дорогах при отрицательной температуре воздуха.

Отметим, что в этом году дороги города приведут в соответствие национальным стандартам. Летом планируют капитально отремонтировать 14 участков дорог. Будет направлено 550 млн рублей, из них 55 млн – из бюджетов округа и города, 495 млн – федеральные средства.