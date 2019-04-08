08 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко еще больше отдалил Украину от ЕС и НАТО, - украинский дипломат

Украинский президент Петр Порошенко только отдалил перспективу членства Украины в ЕС и НАТО. Об этом заявил в Facebook бывший консул страны в Нью-Йорке и генконсул в Эдинбурге и Стамбуле, а ныне глава правления фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.
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"Верховный неслабак (Порошенко недавно заявил, что Украине не нужен президент-слабак, - прим.) получил от ЕС отдельное специальное решение о том, что вопрос о членстве Украины даже не будет обсуждаться в обозримой перспективе", - пишет он.

"Поэтому какая Европа, если ни в ЕС, ни в НАТО?" – возмущается дипломат, комментируя недавно принятые изменения в конституцию Украины, в которой теперь записано, что стратегической целью страны является евроатлантическая интеграция.

Яременко подчеркивает, что 21 апреля люди будут выбирать между коррупцией и надеждой на новое. И только Порошенко - между Россией и Европой, "где разбросана его недвижимость".

Он уверен, что Порошенко "фактически возглавил контрреволюцию на Украине". "Его суть неизменна: он лукавый олигарх, таким и останется", – уверен дипломат.

Напомним, в 2016 году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства в НАТО".

Глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер(2018)|Фото: sokolov9686.livejournal.com

Жан-Клод Юнкер

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Порошенко еще больше отдалил Украину от ЕС и НАТО, - украинский дипломат

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Теги: Украина, Петр Порошенко, ЕС, НАТО



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