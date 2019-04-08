Федеральные антимонопольщики нашли нарушения в тарифе "Спецавтобазы" на вывоз мусора

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выявила нарушение закона при установлении тарифов на вывоз мусора у "Спецавтобазы". Как сообщает на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских, жалобам на "мусорную реформу" нет числа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

"Через ФАС пытаюсь оспорить высоченные тарифы, навязанные региональным операторам нашей энергетической комиссии. И вот первая ласточка. Непосредственно Игорь Артемьев (руководитель Федеральной антимонопольной службы, - прим.) пишет (правда, без конкретизации), что Владимир Гришанов (председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области, - прим.) с подчиненными допустили ошибки при определении цен. Антимонопольщики ждут теперь оправдательных писем от РЭКа. Постараюсь разузнать подробности дела", - пишет депутат.

"Выявленные признаки нарушений законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) будут рассмотрены на заседании Комиссии Федеральной антимонопольной службы", - сообщается в документе.

Напомним, что "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. В Свердловской области Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле обслуживает компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза".

Добавим, что Свердловская область попала в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности критический. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что в ходе "мусорной реформы" жители региона получили некорректные счета. После этого местные власти решили снизить тариф на вывоз мусора на 12 рублей в месяц.