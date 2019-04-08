08 Апреля 2019
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"Жителям без разницы". Шумков поздравил Потапова с избранием на должность главы Кургана 

8 апреля в Кургане состоялась инаугурация нового главы города Андрея Потапова, передает корреспондент Накануне.RU.

5 апреля Потапов приступил к исполнению обязанностей главы города - депутаты курганского парламента назначили его на эту должность единогласно. Из 21 депутата "за" кандидатуру Потапова проголосовали 20 - один депутат, коммунист Яков Сидоров, публично отказался от участия в тайном голосовании.

Поздравить вновь избранного руководителя пришли врио губернатора региона Вадим Шумков и председатель облдумы Дмитрий Фролов. По словам главы Зауралья, жителям города абсолютно без разницы кто именно стоит у власти, для людей важна эффективность работы.

"Я поздравляю вас с высоким званием, вновь приобретенным. Я надеюсь, что с этим событием мы окончательно положим конец неопределенности, двойственности, когда было непонятно кто осуществляет функционал органа исполнительной власти Кургана, а кто представляет власть законодательную. Жителям без разницы, им нужно, чтобы власть работала эффективно, дороги были чистыми, дворы были чистыми, все муниципальные услуги оказывались качественно", - отметил Вадим Шумков.

Андрей Потапов, Вадим Шумков(2019)|Фото: Накануне.RU

Андрей Потапов(2019)|Фото: Накануне.RU

Глава области также вручил Потапову папку с поздравлениями. Городской руководитель признался, что еще не открывал ее, отвечая на вопросы прессы. Шумков перебил коллегу и добавил: "Если бы там была папка с наказами жителей, то она была бы вот такого размера". Шумков развел руки примерно на метр и улыбнулся.

Сам Потапов, выступая на церемонии собственного вступления в должность, заявил, что готов работать и честно трудиться на благо жителей.

"Для меня все эти слова - не пустой звук. Это слова руководителя, которому небезразлично развитие родного города. Я уже говорил о том, что для меня быть главой Кургана - это большая ответственность, и в первую очередь, перед людьми, которые здесь живут. Они ждут от власти принятия конкретных решений. Работа во главе исполнительной власти - не новая для меня, я хорошо знаю реальную картину дел в городе. Я в полной мере готов к исполнению тех задач, которые ставит сегодня общество. Я не питаю иллюзий и отдаю себе отчет в том, что, несмотря на положительные сдвиги за последние два года, мне и моему коллективу остается еще решить достаточно задач", - отметил Андрей Потапов.

Вадим Шумков(2019)|Фото: Накануне.RU
Вадим Шумков, Андрей Потапов(2019)|Фото: Накануне.RU

Глава Кургана пообещал решать задачи, связанные с развитием инфраструктуры в городе, развивать отдаленные микрорайоны, ремонтировать дороги.

"Фундамент заложен, впереди - много серьезных и ответственных дел. Я постараюсь честно и добросовестно работать на благо родного города", - добавил Потапов.

Напомним, в конце октября прошлого года депутаты областной думы Зауралья решили судьбу руководителя администрации Кургана - они проголосовали за изменение структуры мэрии, закон об отмене так называемой двуглавой структуры администрации был принят в окончательном втором чтении. Именно глава города сейчас будет одновременно выполнять и функции руководителя администрации.

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"Жителям без разницы". Шумков поздравил Потапова с избранием на должность главы Кургана 

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Теги: Вадим Шумков, Андрей Потапов



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