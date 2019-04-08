Из-за гибели рабочего на ямальском месторождении возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Тазовскому району СУ СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ из-за гибели рабочего на Северо-Русском месторождении при проведении пневматических испытаний участка трубопровода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

Напомним, ЧП произошло 3 апреля ночью. На участке строящегося газопровода на Северо-Русском месторождении при проведении пневматических испытаний участка трубопровода длиной 293 метра на прочность и герметичность, произошел отрыв приваренной заглушки и, под действием давления воздуха участок трубопровода пришел в движение.

В результате травмы получили трое работников ООО "Нова", оказавшихся в охранной зоне пневматических испытаний. Двое рабочих были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, третий от полученных травм скончался на месте.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.