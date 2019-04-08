08 Апреля 2019
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Политика Центральный ФО В России

В Кремле не стали одергивать Володина, посягнувшего на формирование кабмина

В Кремле не стали однозначно солидаризироваться с Дмитрием Медведевым по вопросу об изменениях Конституции и заявили, что "сформированной позиции" пока нет.

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Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести изменения в Конституцию, чтобы наделить нижнюю палату парламента полномочиями по формированию кабмина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Администрации президента РФ "нет сформированной позиции" по возникшей дискуссии, поскольку эта инициатива новая. Представителя Кремля цитирует "Регнум".

Ранее Володин схлопотал резкую отповедь Медведева в ответ на предложение наделить Госдуму полномочиями участвовать в формировании Правительства РФ. "Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию… не нужны. Конституция - инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны", - заметил Медведев. Добавив, впрочем, что в условиях развития политической системы и общества в целом отдельные положения Основного закона могут нуждаться в "донастройке", но только после всесторонних обсуждений подобного рода проектов.

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В Кремле не стали одергивать Володина, посягнувшего на формирование кабмина

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Теги: Вячеслав Володин, Дмитрий Песков



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