Следственный комитет проводит проверку из-за падения четырехлетнего мальчика из окна тюменской многоэтажки

В Тюмени следователи начали процессуальную проверку по факту падения четырехлетнего мальчика с высоты четвертого этажа многоквартирного дома по ул. Муравленко, 9, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Тюменской области.

По предварительным данным, трагедия произошла, когда мальчик остался один в комнате. Предположительно, ребенок забрался на диван, который стоит у окна, а оттуда залез на подоконник, открыл самостоятельно окно и выпал из него. Мама ребенка в этот момент находилась со своей знакомой и другим ребенком в соседней комнате.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером. Мальчик получил тяжелую сочетанную травму и был госпитализирован в реанимацию ОКБ №2. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что состояние ребенка пока без изменений: врачи продолжают борьбу за его жизнь.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также изучены условия проживания и воспитания мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи призывают родителей быть бдительными и напоминают, что открытые окна источник повышенной опасности для детей.