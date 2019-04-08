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Происшествия Свердловская область

Суд вынес приговор по новому делу екатеринбургского маньяка Фалькина

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Алексею Фалькину, обвиняемому в серии изнасилований. Он получил новый срок.

Напомним, в октябре 2018 года приговором Свердловского областного суда маньяк Фалькин был осужден к пожизненному лишению свободы за ряд преступлений, в том числе убийство. Затем вскрылись новые эпизоды его криминальной деятельности.

Сегодня состоялось заседание по новому делу: государственный обвинитель потребовал назначить ему 24 года за решеткой, а по совокупности - пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима, из которых первые семь лет - в тюрьме.

подозреваемый, изнасилование, СК, Екатеринбург(2017)|Фото: СКР Свердловской области

Алексей Фалькин

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в итоге Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил Фалькину 20 лет лишения свободы, а по совокупности приговоров - пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима.

Как уточнили в надзорном ведомстве, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Суд вынес приговор по новому делу екатеринбургского маньяка Фалькина

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Теги: суд, Фалькин, дело, приговор



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