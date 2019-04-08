Уральские коммунисты и комсомольцы выйдут на пикет, чтобы защитить Зюганова от Дерипаски

Уральские коммунисты и комсомольцы выйдут на пикет в защиту Геннадия Зюганова, на которого подал в суд Олег Дерипаска. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил первый секретарь Свердловского обкома ЛКСМ РФ Денис Курочкин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В пятницу подали уведомление в Министерство общественной безопасности на проведение публичного мероприятия в поддержку Геннадия Андреевича Зюганова. 11 апреля состоится судебное заседание, где Г.А. Зюганов выступает в роли ответчика, поводом для разбирательств стал иск поданный олигархом Дерипаской , он "обиделся" на требования коммуниста проверить его бизнес и на слово "афера" по отношению к его деятельности", - пишет Курочкин.

Акция в поддержку Зюганова пройдёт 11 апреля в 17.00 у Ельцин-Центра.

Напомним, на пленарном заседании в январе Зюганов назвал алюминиевый бизнес Дерипаски "крупнейшей аферой". Выступление было опубликовано на страницах в соцсетях лидера коммунистов. Недавно основные алюминиевые активы Дерипаски, полученные в результате приватизации в 90-е гг., вышли из-под санкций США ценой отказа бизнесмена от контроля над ними, лишения доходов от компаний. При этом эксперты отмечают, что это похоже на "рейдерский захват" и передачу прав на предприятия государству Соединенные Штаты Америки. Геннадий Зюганов в своем выступлении в Госдуме назвал это угрозой безопасности России. Дерипаска заявил иск о взыскании морального вреда в сумме 1 млн руб.